20-åring dømt til fem års fengsel for voldtekter av barn

Mannen fra Trøndelag er i tillegg dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, eller fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved to anledninger.

Forholdene fant sted i perioden mellom 2017 og 2020. Mannen tilsto samtlige av forholdene i retten, men understreket i sin forklaring at det hadde vært fravær av tvang.

Dette la også hans forsvarer, Jorunn Løvseth, til grunn da hun ba om at klienten skulle dømmes til mildest mulig straff. I tillegg mente hun at aktor ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til jevnbyrdighet i alder, at det ble benyttet prevensjon, og at det ikke ble tatt nok hensyn til tiltaltes erkjennelse.

Retten tok ikke hensyn til dette og sa seg heller enige med aktor som hadde lagt ned påstand om 5–6 års fengsel. De mener tiltalte har utøvd et til dels omfattende press og vektlegger i skjerpende retning at tiltalte ved én anledning skjenket en av jentene fulle.

I tillegg til fengselsdommen må 20-åringen betale oppreisningserstatning til seks av de fornærmede på mellom 75.000 og 50.000 kroner.