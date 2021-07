I starten av juni ble det klart at blant annet Petter Stordalen, Lars Løseth, Marius Varner og Christian Ringnes er blant dem som investerer nær en milliard kroner til sammen i det nye kjøpesenterselskapet Aurora Eiendom.

I en pressemelding bekrefter Petter Stordalen og Aurora Eiendom AS at de kjøper Farmandstredet i Tønsberg fra Steen & Strøm AS.

– Farmandstredet er et smykke av et kjøpesenter. Lokalisert i hjertet av sommerbyen Tønsberg, har det i over tretti år vært en pulserende møteplass for folk i Vestfold og Telemark. Vi gleder oss til å være med på å skape morgendagens handleopplevelser i denne spennende regionen, sier styreleder Petter A. Stordalen.

Direktør Lars Ove Løseth meddeler at oppkjøpet av Farmandstredet er viktig steg på veien mot å bli en av Norges ledende eiere av kjøpesentre.

Farmandstredet skal ifølge Løseth ha nesten fem millioner besøkende i året. .

– Det er et perfekt tilskudd til vår voksende portefølje. Vi ser fram til å forvalte og videreutvikle Farmandstredet som et av Sørøst-Norges ledende kjøpesentre, sier han.

Tidligere har Aurora Eiendom kjøpt de fire kjøpesentrene Vinterbro Senter i Ås, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø og Nordbyen i Larvik fra Steen og Strøm AS.