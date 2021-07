Mann dømt for uaktsomt drap etter å ha skutt samboeren med hagle

– Han er ekstremt lettet. Det har vært en ekstrem påkjenning. Saken ligger jo tre år tilbake i tid. Nå kommer han til å ta den straffen han har fått, og det er en rettferdig straff, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, til TV 2.

Det var under en krangel i en leilighet på Oppsal i Oslo i september 2018 at den 56 år gamle mannen skjøt kvinnen med hagle. Mannen ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell. Politiet trodde ikke på forklaringen, men ifølge en rapport var våpenet hans defekt og gikk av ved sammenklapping.

Mannen hevdet selv at han kun ville true kvinnen.

Påtalemyndigheten mente på sin side at mannen skulle dømmes for forsettlig drap. Aktor Alvar Randa ba under rettssaken i Oslo tingrett om elleve og et halvt års fengsel for drapet.

– Jeg mente det var grunnlag for å dømme ham for forsettlig drap, og så registrerer jeg at retten mener noe annet. Nå skal jeg se på dommen, og så skal jeg skrive en innstilling til Riksadvokaten før ferien, sier Randa til TV 2 fredag.