Virke: Bra med gjenåpning, men testkapasiteten må økes på grensen

– Endelig får reiselivsnæringene en dato å forholde seg til, mer forutsigbarhet og fornuftige lettelser. Vi er særlig fornøyde med at man øker terskelen for innreisekarantene til samme nivå som EU fra 5. juli. Dette er et viktig første steg for gjenåpning av internasjonal reisevirksomhet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke mener dette er en gledens dag for kulturlivet, og at reiselivet og serveringsbransjen fikk mange viktige avklaringer fredag. Regjeringen har bestemt at neste trinn i gjenåpningsplanen iverksettes 20. juni klokken 12.

Men for å håndtere økt innreise til Norge, forventer Virke mer handling fra regjeringen:

– Når regjeringen nå åpner mer opp, forventer vi også at de også øker testkapasiteten på grenseoverganger og flyplasser, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser. Det er ikke nok å planlegge for lang kø, sier Kristensen.