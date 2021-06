Dagpendlere kan bruke den gamle Svinesundsbroen når de skal krysse grensen

Endringen trer i kraft torsdag 17. juni klokken 12.

– Det nærmer seg sommerferie, og allerede nå ser vi at det er køer på grensen. Dette går først og fremst utover transportører og dagpendlere. Derfor har jeg bestemt at dagpendlere som bor i Sverige skal få bruke den gamle Svinesundsbroen når de pendler til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Dagpendlerne må ved innreise fremvise dokumentasjon på at vedkommende er bosatt i Sverige eller Finland, bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler og attest som viser negativ test for koronaviruset tatt i løpet av de siste sju døgnene før ankomst til Norge. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.

Regelverket nå åpner bare for at norske borgere bosatt i Sverige kan bruke juridisk stengte grenseoverganger, slik som den gamle Svinesundsbroen. Unntaket gjelder kun for bruk av den gamle Svinesundsbroen og ikke som et generelt unntak.

– Dette vil gjøre grensepasseringene lettere for dagpendlerne, samtidig som det vil avlaste grensekontrollen ved den nye Svinesundsbroen, sier Mæland.