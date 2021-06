NRK har fått nær 100 klager på sexguide

Til VG opplyser redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, at de har mottatt totalt 97 klager knyttet til guiden og journalistikken rundt den.

De går i all hovedsak ut på at klagerne mener at noe slikt ikke inngår i NRKs samfunnsoppdrag, at guiden var på forsiden av NRKs nettside, og noen oppfatter bildene som støtende.

Kristiansen sier at NRK var forberedt på en del klager i forbindelse med guiden, men at det også har kommet en del positive reaksjoner.

– Vi har brukt mye tid på å diskutere med fagfolk, sexologer og terapeuter med ønske om å være balanserte og konstruktive i vår fremstilling av prosjektet. Jeg synes at responsen gjennom helgen har vært preget av at folk flest har oppfattet det som noe positivt, sier han.