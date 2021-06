Mann siktet for voldtekt og frihetsberøvelse på Karmøy

Ifølge Haugesunds Avis ble politiet tirsdag tilkalt til en adresse etter melding om en alvorlig hendelse.

Politiadvokat Else Lokna i Sørvest politidistrikt opplyser at en mann er siktet for voldtekt og frihetsberøvelse mot en kvinne. Politiadvokaten forteller at det ikke er noen privat relasjon mellom de to, men vil utover det ikke si mer om saken.

– Det er både av hensyn til personvernet og av hensyn til etterforskningen. Vi gjennomfører nå avhør av de involverte, og tekniske undersøkelser, sier Lokna.

– Det skal litt til for at det blir tatt ut en siktelse

Den siktede ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, opplyser politiadvokaten.

Kvinnens bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, ønsker ikke å si hvor lenge frihetsberøvelsen skal pågått.

– Men det skal litt til for at det blir tatt ut en siktelse med det innholdet, sier hun.

Til Haugesunds Avis sier den siktedes mannens forsvarer, advokat Ove Kahrs Wangensteen, at klienten ikke ønsker å kommentere saken nå.