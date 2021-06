20-åring gikk rundt med en halv kilo heroin i plastpose – dømt til seks års fengsel

Mannen ble pågrepet ved T-banen på Romsås etter at politiet fattet interesse for ham da han møtte en person politiet spanet på.

Da de pågrep ham, fant de rundt 500 gram heroin i posen, sammen med 10.000 kroner. Rett etterpå ransaket politiet mannens leilighet. Der fant de 20 gram heroin delt opp i klumper, samt 240.000 kroner i kontanter.

Under rettssaken i Oslo tingrett i slutten av mai tilsto mannen oppbevaring av heroinen. Retten mente også at de 250.000 kronene må ha kommet fra salg av narkotika og dømte ham også for dette.