24 nye smittetilfeller i Hammerfest – flere politifolk i karantene

I alt 283 personer i kommunen har nå fått påvist smitte, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) til iFinnmark lørdag. Formannskapet i Hammerfest forlenget tirsdag den lokale forskriften om smitteverntiltak, som nå gjelder til søndag klokken 24.

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag sa Sivertsen Næss at kommunelegen og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler formannskapet i kommunen å videreføre coronatiltakene til søndag 8. juni, melder NRK.

Det blir trolig vedtatt på et møte i formannskapet søndag klokken 13.

– Jeg skal ikke forskuttere noe av behandlingen av saken der. Men så langt har formannskapet støttet opp om alle anbefalinger fra kommuneoverlegene og FHI, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) til NTB.

I Hammerfest har butikker, treningssentre, svømmehaller og en rekke andre steder vært stengt den siste uka, og alle innbyggerne har blitt bedt om å holde seg mest mulig hjemme.

Cirka 2.500 nærkontakter var fortsatt i karantene i Hammerfest lørdag. Ifølge ordføreren er det nå få av de smittede som har ukjent smittekilde.

NRK skriver at flere politifolk i Hammerfest er smittet, og tatt ut i karantene. Dette påvirker ikke beredskapen, opplyser Finnmark politidistrikt.

Det er tidligere blitt opprettet etterforskning etter at over ti politiansatte var samlet på et utested i Hammerfest 12. mai.