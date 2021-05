Redningsaksjonen ble formelt avsluttet fredag kveld.

– Det er gjort grundig søk over et større område torsdag og fredag. Dersom de er i sjøen, eller i sjønære områder, er den medisinsk-faglige vurderingen at det dessverre ikke er mulig å overleve, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

– Videre søk vil nå være etter antatt omkomme, og vi etterforsker bredt for å finne ut hva som kan ha skjedd, sier han videre.