En politimann i Nordland politidistrikt er tiltalt voldtekt, opplyser Spesialenheten.

Politibetjenten er tiltalt for to overtredelser av straffelovens paragraf 292, som omfatter det som kalles «voldtekt til samleie», skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Betjenten er i tillegg tiltalt for fem tilfeller av misbruk av overmaktsforhold og for ett tilfelle av tjenestefeil.

Spesialenheten vil ikke kommentere saken ytterligere.

VG skriver at politimannen i 2019 ble siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingen.

– Dette er en alvorlig og omfattende sak som vi har hatt prioritet på, sier lederen av Spesialenheten for politisaker sin etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen.

I desember sa politimannens forsvarer Jon Christian Elden til VG at han nekter skyld for anklagene. På det tidspunktet var mannen siktet.

– Han synes det er greit at anklagene etterforskes, og håper på en snarlig påtaleavgjørelse så han kan komme tilbake til jobben sin, sier sa Elden.

Tiltalen ble tatt ut torsdag denne uken, men er ennå ikke oversendt tingretten, og hovedforhandling er ikke berammet.