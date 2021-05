Solberg måtte evakuere midt i gjenåpningspilsen

Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ble intervjuet av VG da brannalarmen på baren Bakgården på Grünerløkka i Oslo gikk.

Røyk på kjøkkenet var årsaken til brannalarmen, og faren ble raskt avblåst.

– Jeg har vært utsatt for brannalarm før, og her var det ingen grunn til panikk for noen. Alt gikk stille og rolig for seg, sa statsministeren.

Onsdag åpnet skjenkestedene i Oslo igjen for første gang etter nesten 200 dager med nedstenging.