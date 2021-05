Ifølge Bergensavisen er det minst fire ambulanser og luftambulanse på stedet, samt flere politibiler. Ifølge Bergens Tidende er en MC-fører sendt til sykehus med kritiske skader.

Den andre motorsyklisten er kjørt til sykehus med det som trolig er lettere skader, skriver Vest politidistrikt.

Trafikken i området er sterkt påvirket, og en periode var begge løpene i Lyderhorntunnelen stengt. Siste melding fra Vegtrafikksentralen er at vestgående løp er åpnet for trafikk, mens løpet mot sentrum er stengt med omkjøring via Loddefjord.

Meldingen om trafikkulykken kom klokka 12.19 mandag ettermiddag.