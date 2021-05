Motorsyklist døde etter trafikkulykke i Bergen

– En mannlig motorsyklist i 60-årene, er bekreftet omkommet etter å ha vært involvert i trafikkulykke utenfor Lyderhorntunnelen i Bergen cirka klokken 12 mandag, skriver politiet i en pressemelding mandag kveld.

Politiet opplyste tidligere på dagen at to motorsykler og en bil var involvert i ulykken. På det tidspunktet meldte politiet at den ene motorsyklisten var kritisk skadd og at den andre var kjørt til sykehus med det som trolig var lettere skader.

Motorsyklisten som ble lettere skadd, skal ha blitt presset av veien av en bilist. Det fanget oppmerksomheten til andre trafikanter på stedet, som bremset opp. Så kjørte den andre motorsyklisten på en bil, skriver Bergens Tidende.

Trafikken i området ble sterkt påvirket, og en periode var begge løpene i Lyderhorntunnelen stengt. Vestgående løp ble forholdsvis raskt åpnet for trafikk, mens løpet mot sentrum var stengt med omkjøring via Loddefjord.

Meldingen om trafikkulykken kom klokka 12.19 mandag ettermiddag.