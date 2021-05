Yngre og eldre sliter med å skille mellom nyheter og reklame

– Resultatene viser at det kan være krevende å orientere seg i den digitale informasjonsflommen, og at det er viktig å jobbe med tydelig merking og identifisering av ulike typer innhold, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

– Alle er tjent med at den som leser, vet hvem som er kilden til informasjonen, sier hun.

I den ferske undersøkelsen svarte fire av ti at de har trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame. Over 2.000 nordmenn i alderen 16 til 102 år deltok i undersøkelsen.

Respondentene måtte i undersøkelsen ta stilling til kilden i seks nyhetsartikler. Fire av ti svarte riktig på alle spørsmålene, mens de eldste og yngste slet mest med å svare riktig kilde. I aldersgruppen 16–24 år svarte kun hver tredje riktig på alle spørsmålene. Det samme gjaldt for aldersgruppen 60–79 år, mens for dem over 80 år var det kun 18 prosent som svarte rett på alle.

– Å ikke forstå forskjellen på kommersiell, redaksjonell og offentlig informasjon kan føre til at folk tar beslutninger på feil premisser. En kommersiell virksomhet har jo for eksempel en annen agenda enn det offentlige, sier Velsand.