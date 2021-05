Flammende første generalprøve for Tix

Andreas Haukeland, eller Tix, er den niende artisten på scenen i et nesten skremmende sterkt semifinalefelt bestående av 16 land tirsdag.

Ti av landene går videre til lørdagens finale.

– Vi skal huske på at den opptredenen vi gjør i dag, ikke sendes på TV, men den er fortsatt veldig viktig, sa Tix til NTB før prøven.

Den andre generalprøven mandag kveld danner nemlig grunnlaget for fagjuryenes vurderinger, som igjen utgjør halvparten av poengene som skal fordeles.

– En ære å få feire 17. mai i Rotterdam

Iført russedress med navnet «Norge» på slapp Eurovision-artist Tix og hans dansere 17. mai-jubelen løs i Rotterdam.

De fem hilste med flagg og stemte i på «Norge i rødt, hvitt og blått».

– Det er en ære å få lov til å feire 17. mai her i Rotterdam. Vi skal representere landet vårt i det som er våre største lidenskaper og yrker. Vi er beæret over at hele Norge skal sitte hjemme og følge med, sier Andreas Haukeland, alias Tix, til NTB.

For første gang feirer han 17. mai i utlandet.

– Fett, konstaterer den norske artisten.

Tix framfører «Fallen Angel» i årets Eurovision Song Contest. Norge er i første semifinale, som går av stabelen tirsdag kveld. De ti beste herfra går til finalen lørdag.

Tix om smittevernet: – Litt som en barnehage

Norges Eurovision-håp Tix lar seg ikke prege av det ekstra oppstyret som smittevernet gir. – Det er litt som en leirskole eller en barnehage, sier han.

– What time is it? It's party time!

Tix roper til fansen som har stilt seg opp ved ankomststedet til artistene ved arenaen Rotterdam Ahoy.

Tix, som blant annet ble kjent for russelåter, var i anledning den norske nasjonaldagen kledd i en nylaget russedress med påskriften «Tix» og «Norway» – samt gullsko.

– Russen har hatt et ganske kjipt år, og jeg tenkte å pynte meg litt til deres ære i dag, sier han.

– Dette føles som det tryggeste stedet jeg har vært noen gang. Og jeg setter egentlig litt pris på at folk behandler meg som et barnehagebarn. Jeg synes det er greit. Jeg flyr rundt uansett, så kan noen andre stoppe meg og sette grenser, sier Tix. Her under den andre sceneprøven i Rotterdam Ahoy. Foto: Peter Dejong / AP

Ikke preget av testingen

Alle artister, delegasjonsmedlemmer og også pressefolk må gjennom en ny koronatest hver 48. time, og mandag ettermiddag var det tid får nye tester for Tix, eller Andreas Haukeland som superartisten heter.

Han mener det strenge smittevernregimet ikke preget oppladningen til tirsdagens semifinale.

– Det er litt som en leirskole eller en barnehage. Vi blir eskortert rundt, sier artisten til NTB.

Han forteller om et opplegg der beskjedene er for eksempel «Gå dit», «Hold deg litt unna her» og «Ikke ta på noe».

– Dette føles som det tryggeste stedet jeg har vært noen gang. Og jeg setter egentlig litt pris på at folk behandler meg som et barnehagebarn. Jeg synes det er greit. Jeg flyr rundt uansett, så kan noen andre stoppe meg og sette grenser, sier Tix.

Oppvarming med Disney

Opplegget før første generalprøve mandag ettermiddag er klart.

– Nå skal vi kose oss og synge i garderoben. Det blir nok mye Disney vi skal synge til oppvarming. Det er viktig å ha det gøy, slik at gutta ikke er for stramme når de går på scenen, forteller den norske artisten.

– Så skal vi bygge opp selvtilliten. Vi skal huske på at den opptredenen vi gjør i dag, ikke sendes på TV, men den er fortsatt veldig viktig, fortsetter han.

Den andre generalprøven mandag kveld danner nemlig grunnlaget for fagjuryenes vurderinger, som igjen utgjør halvparten av poengene som skal fordeles.