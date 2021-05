Person reddet ut etter båtbrann ved Askøy

Operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt sier brannvesenet er på vei ut med flere båter.

– Det er meldt at det er i hvert fall en person i båten, sier han til NTB.

Brannvesenet melder at nødetatene straks er på plass på stedet. De skriver at det ikke er noe synlig røyk per nå. Hovedredningssentralen leder redningsaksjonen.

– Brannvesenet er på stedet. De opplyser at personen om bord i båten er i god behold, sier vaktleder Kjetil Hagen ved HRS Sør-Norge.

Han sier det kun var en mindre brann i båten, som raskt kom under kontroll.

– Vi vurderer nå om det trengs ytterligere støtte i forbindelse med slukking av det som har brent, sier han.

På Twitter opplyser hovedredningssentralen at brannvesenet har tatt med seg personen som var i fiskebåten i sin båt.