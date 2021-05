Frederic Hauge i Bellona mener at Equinors motiv for å renvaske seg for skyld i brannen på Melkøya, er å få reparasjonene dekket av oljeskattepakken.

Equinor offentliggjorde onsdag sin granskingsrapport etter ulykken på Melkøya.

Frederic Hauge mener at rapporten framstår som uærlig, og mener det er tydelige bevis på at Equinor er ansvarlig for at brannen startet og at omfanget ble omfattende.

Han viser til at Bellonas egne undersøkelser har avslørt at kostnadsbesparelser førte til redusert vedlikehold på luftfilter til turbinene som la grunnlaget for brannen.

– Equinor-rapporten mister all kredibilitet her. Valget med å kutte kostnader ved filterbytte er en ufravikelig årsak til brannen, hevder Hauge.

Han mener at Equinor har store finansielle motiver for å fremstå som uskyldige.

– Vi stiller oss undrende til om Stortinget var informert om at en selvforskyldt brann kan dekkes av oljeskattepakken under behandlingen av saken, sier han.

Kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor ønsker overfor NTB ikke å kommentere Hauges utsagn.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industi Energi peker på at det er ledelsen i Equinor som må ta ansvaret for de to ulykkene på Melkøya og på Tjeldbergodden.