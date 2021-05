Helsedirektoratet gir grønt lys for utendørs gruppetrening

– Vi er enige med FHI i at det er lav smitterisiko ved utendørs trening i mindre grupper når det holdes avstand og generelle smittevernråd følges, skriver direktoratet i sin anbefaling.

De anbefaler at det fra torsdag denne uken blir tillatt for treningssentre å arrangere utendørs gruppetrening for alle som er bosatt i såkalte 5B-kommuner, altså østlandskommuner med de nest strengeste tiltakene.

Dette omfatter følgende kommuner: Bamble, Porsgrunn, Skien, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås.

Helsedirektoratet viser til at det er kommet flere henvendelser fra Virke trening med spørsmål om denne problemstillingen. Virke er godt fornøyd med at det åpnes for utendørs gruppetrening.

– Endelig har myndighetene forstått at utendørs trening i regi av treningssentre er både trygt og et viktig bidrag til folkehelsen, sier konstituert bransjedirektør Mee Eline Eriksson for Virke trening i en pressemelding.