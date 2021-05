Sp mener Stortinget har gjort feil vedtak om sykepenger

Det var denne tolkningen av EØS-reglene som førte til Nav-skandalen og en tolkning som også EFTA-domstolen så sent som i forrige uke fastslo var gal.

I forrige uke vedtok Stortinget endringer i loven om folketrygd der det blant annet står at «det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge».

– Det fremstår som absurd og uvirkelig at Stortinget i et nytt lovvedtak bekrefter den grove feiltolkningen av EØS-retten som har rammet så mange hardt, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa i debatten i Stortinget at Norge var å tolke som Norge og EØS-området, og at lovendringen da gjelder for opphold i land utenfor EØS.

Lundteigen mener imidlertid at teksten åpner for nye feiltolkninger av regelverket, og får støtte fra professor Mads T. Andenæs i privatrett ved Universitetet i Oslo. Andenæs mener stortingsvedtaket er klart i strid med EØS-retten og at folk som leser loven blir villedet.

Røe Isaken mener Nav-saken har vist hvor viktig et godt lovarbeid er.

– Derfor har vi et lovutvalg som siden i fjor har jobbet med en helhetlig revisjon av lovverket og som legger fram et forslag i juni. Lovutvalget skal komme med en helhetlig revisjon av lovverket og foreslå endringer. Nå venter vi på deres forslag, sier han.