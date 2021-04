Mens rusreformen strander, kan Venstre gå inn for cannabis på apotek

– Jeg er mest spent på om vi får teknikken på landsmøtet til å funke, sa Venstre-leder Guri Melby lattermildt til NTB mandag.

Kunnskapsministeren ønsker å tegne et bilde av et harmonisk parti uten store, opprivende saker foran det digitale landsmøtet som begynner fredag.

Hun er også innstilt på å fortsette kampen for å gjennomføre regjeringens rusreform. Den har fått flere skudd for baugen den siste uka etter at Arbeiderpartiet vedtok at de er imot avkriminalisering for alle rusbrukere. Melbys parti vil imidlertid trolig vedta at de skal ta rusreformen enda lenger.

Vil åpne for cannabis på apotek

«Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene. Vi vil derfor vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek.»

Slik foreslår programkomiteens flertall at Venstres program skal lyde de neste fire årene, hvis landsmøtet som begynner fredag vedtar det.

Punktet er ett av bare fem der det er tatt dissens i hele programmet. Atle Hamar, Ragnhild Helseth, Tina Shagufta Kornmoe, Erling Moe og Kristine Nore har bedt om at punktet strykes. Ifølge programkomitéleder Sveinung Rotevatn dreier imidlertid uenigheten seg først og fremst om prioriteringer.

– Prinsippspørsmål

– Mange mener vi må fokusere på rusreformen, og få gjennomført den først, og at det bør være det store prosjektet for Venstre, sier Rotevatn til NTB.

Programkomiteens flertall anser på sin side at rusreformen ikke går langt nok, fordi den ikke vil løse problemet på tilbudssiden. Rotevatn anser det som to ulike spørsmål.

– Avkriminaliseringsspørsmålet er et prinsipielt spørsmål, om hvorvidt det er riktig å straffe folk for å skade seg selv. Hvorvidt man skal tillate regulert omsetning, er mer et spørsmål om skadeomsetning. Noen er for det, andre er mer skeptiske til det, sier han.

Vil reformere skattepolitikken

Det er også uenighet i Venstre i andre ruspolitiske spørsmål, deriblant spørsmålet om salg av vin i butikk. Det mest radikale forslaget partiet kommer til å vedta er imidlertid ikke rusrelatert, men trolig i oljepolitikken, der programkomiteen innstiller på å stanse alle nye letelisenser på norsk sokkel.

Det ventes også heftige diskusjoner om temaer som fraværsgrense i videregående skole, elektrifisering av norsk sokkel, taxfreeordning, barnetrygd, vindkraft – og skatt.

Programkomiteen vil gjeninnføre arveavgift med et bunnfradrag på ti millioner kroner, og samtidig fortsette nedtrapping av formuesskatten. Begge forslag møter motstand i partiet.