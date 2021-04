Erna Solberg forsvarer oljeboring i Arktis: – Norge er annerledes

USAs president Joe Biden gikk til valg på et løfte om å kjempe for global stans i oljeboringen til havs i Arktis.

Det tar statsminister Erna Solberg (H) med stoisk ro. Skulle kravet komme på bordet internasjonalt, så får man ta den diskusjonen når den kommer, sier hun.

– Vi har ingen planer om å endre vår oljepolitikk på grunn av dette, sier Solberg til NTB.

Store forskjeller

Solberg mener det er vanskelig å sammenligne Alaska med Nord-Norge.

– Norge er annerledes enn de fleste andre arktiske land. Vi har folk boende der, 9 prosent av den norske befolkningen bor i Arktis. Vi har næringsvirksomhet. Vi har aktivitet. Vi har åpne hav. Vi har en helt annen miljøsituasjon, påpeker Solberg.

Den oljestansen som diskuteres i USA, har derfor liten relevans for Norge, fastslår hun.

– Vi er i en helt annen situasjon, sier Solberg.

– Men vi skal gjøre dette på den absolutt mest bærekraftige måten.

(Saken fortsetter under bildet)

Statsminister Erna Solberg (H) mener norsk oljeproduksjon i Arktis vanskelig kan sammenlignes med Alaska. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ønsker mer fra Kina

Solberg er en av 40 stats- og regjeringssjefer som er invitert til Bidens to dager lange digitale klimatoppmøte denne uka.

Etter Bidens åpningstale torsdag skryter hun av den nye amerikanske presidenten. Ifølge Solberg har Biden nå meldt USA på igjen som en drivkraft i klimapolitikken.

– Det er ingen tvil om at det går et stort skille mellom Trump og Demokratene, sier hun.

Blant deltakerne på klimatoppmøtet var også Kinas president Xi Jinping. Han stadfestet Kinas løfte om å nå utslippstoppen innen 2030 og deretter kutte utslippene gradvis over 30 år, slik at Kina når klimanøytralitet innen 2060.

Det er bra, men kunne vært bedre, mener Solberg.

– Det er viktig at de også leverer på dette. Vi skulle ønske at de hadde toppet før og kuttet raskere. Nesten alle andre snakker om klimanøytralitet i 2050. Vi hadde trengt et Kina som kom raskere, sier hun.

Norsk mål står fast

Solberg er samtidig enig i at Norge står i et dilemma som oljeprodusent.

– Jeg opplever selvfølgelig at det er noen som påpeker at vi ikke bare er «good guys» på klima. Og det forsøker jeg å være ærlig på. Vi er også et olje- og gassproduserende land.

Flere verdensledere har i forkant av toppmøtet kunngjort en oppjustering av sine nasjonale klimamål.

Men det kommer ikke Solberg til å gjøre.

– Det er ingen grunn til at vi skal oppjustere vårt klimamål nå, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at Norge oppjusterte klimamålet så sent som i fjor. Norge ble da første vestlige land til å melde inn et oppjustert mål til FN. Det norske målet er et kutt på 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU.

Ifølge Solberg matcher dette «helt fint» det nye klimamålet Biden har lansert i USA.