Helsenorge advarer mot svindelforsøk

Ifølge helsenett er de falske epostene et forsøk på svindel gjennom å hente inn navn og kredittkortinformasjon fra innbyggere. Lenken som følger med eposten, går til en falsk nettside som utgir seg for til ID-porten som er pålogging for Helse-Norge, skriver nettstedet videre. Foto: Fredrik Hagen / NTB