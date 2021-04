Kvinne tiltalt for å ha drept moren – kan trolig ikke straffes

Den 38 år gamle kvinnen ble pågrepet i avgangshallen på Oslo S etter at hun 12. november i 2019 hadde angrepet en tilfeldig kvinne i 60-årene med kniv.

To dager senere fant politiet 38-åringens mor drept med kniv i kvinnens leilighet på Sofienberg i Oslo. Obduksjonsrapporten konkluderte med at hun trolig ble drept samme dag som knivangrepet på Oslo S, eller dagen i forveien.

Det er retten som skal avgjøre hvorvidt kvinnen var strafferettslig tilregnelig, men vil høyst sannsynlig konkludere i samsvar med psykiaterne som har undersøkt henne

Var psykotisk

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at kvinnen var psykotisk på gjerningstidspunktet, hvilket innebærer at hun ikke kan straffes selv om retten skulle komme til at hun har gjort det hun er tiltalt for.

Aktor, statsadvokat Erik Marthinussen, varsler derfor at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Saken kommer opp for Oslo tingrett tirsdag. Retten har satt av to uker til hovedforhandlingen.

Trakk tilståelse

Tiltale erkjente drapet innledningsvis i etterforskningen, men endret senere forklaring og hevdet at hun ikke hadde noe med det å gjøre.

– Hun har forklart seg til politiet ved flere anledninger og kommer til å forklare seg nærmere om dette i retten. Det er ingen tvil om at hun har vært til stede, men hva konkret som har skjedd, vil hun komme tilbake til i sin rettslige forklaring, sier kvinnens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til NTB.

Kvinnen er også tiltalt for vold mot ti andre personer mellom november 2017 og oktober 2020 – de fleste av dem tilfeldige ofre – samt offentlige tjenestepersoner.