Ap krever full åpenhet om Solberg-dokumenter

VG har tidligere skrevet om dokumenter sendt mellom departementer rundt saken, som offentligheten ikke har fått innsyn i.

– Nå forventer jeg at offentligheten får innsyn i de hemmeligholdte regjeringsdokumentene knyttet til denne saken. Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).