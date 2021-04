Innspurt i Stortinget: 79 nye saker på bordet

Det var SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås som var først ut da Stortinget startet sitt møte torsdag formiddag. Hun la fram tre representantforslag, deriblant ett om gratis SFO.

Så la Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi fram to forslag, mens Rødts partileder Bjørnar Moxnes fulgte på med ni forslag. Og slik fortsatte det.

Etter hvert var det Per Espen Stoknes fra MDG som sto for tur. På det tidspunktet var 64 forskjellige representantforslag allerede blitt overrakt til stortingspresidenten.

– Ja, gode president, det som trengs nå, er to forslag til, sa Stoknes.

Han fremmet så forslag om lavere kjøttforbruk og klimaomstilling.

Siste frist

Til slutt hadde stortingspresident Tone W. Trøen fått 79 nye representantforslag på bordet.

– Da ville det selvfølgelig vært fristende for presidenten å spørre om det skulle være noe mer før vi stenger. Men det spør hun ikke om, sa stortingspresidenten, til stor latter i salen.

Trøen kunne videre forsikre om at forslagene ville bli behandlet på reglementsmessig måte.

Flodbølgen skyldes at representantforslag må legges fram før 10. april for at Stortinget skal rekke å behandle dem før valget.

Det er også ventet at regjeringen vil legge fram et betydelig antall saker i fredagens statsråd.

Ap holdt igjen

I stortingssalen var det Fremskrittspartiets representanter som var de aller ivrigste. De presenterte i alt 26 nye forslag, tett fulgt av Senterpartiet, som la fram 24 forslag.

De nye sakene gjelder en rekke forskjellige spørsmål, som regulering av elsparkesykler, norsk filmproduksjon, realisering av Nord-Norge-banen, bruk av bompengeinntekter, biogass, tannhelse og tillatt hastighet for mopeder.

Arbeiderpartiet valgte for sin del å være mer tilbakeholdne og la bare fram to representantforslag i torsdagens møte. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Lien Aasland mener mye av det andre partier har lagt fram, bærer preg av å være symbolsaker.

– Utgangspunktet vårt er at vi kun fremmer forslag som vi mener det er viktig at blir vedtatt i Stortinget, sier Aasland til NTB.

Han regner med mye arbeid og lange kvelder framover.

– Vi skal nok klare å håndtere det. Men vi må prioritere.