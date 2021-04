Stortinget behandler regjeringens klimamelding

Stortinget skal behandle Klimaplan for 2021-2030, som er regjeringens plan for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Folkehelseinstituttet legger fram ukerapport om koronavirus

FHI legger fram sin ukerapport om koronasituasjonen. Da rapporten ble lagt fram forrige uke hadde antall smittetilfeller gått noe tilbake fra uken før. Nå knyttes det spenning til hvordan påskeferien har påvirket utviklingen.

Eiendom Norge legger fram boligprisstatistikk

Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikken for mars måned klokka 11.00. Prisene steg med 2 prosent i februar, med størst oppgang i Oslo, Bodø og Stavanger og omegn.

Ungarn gjør en delvis gjenåpning

Tross høyt smittetrykk og mange restriksjoner skal myndighetene i Ungarn delvis gjenåpne samfunnet.

Kvinnelandslaget møter Belgia

Landslaget i fotball for kvinner spiller mot Belgia i en privatlandskamp i Brussel. Avspark er klokka 18.00.

Kvartfinaler i Europa League

Alle fire kvartfinalene i Europa League spilles med avspark klokka 21.00. Ajax (Nederland) – Roma (Italia), Arsenal (England) – Slavia Praha (Tsjekkia), Dinamo Zagreb (Kroatia) – Villarreal (Spania), Granada (Spania) – Manchester United (England).