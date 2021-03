To kvinner hentet ut etter redningsaksjon i Ryfylkeheiane

De to kvinnene som satt fast i området Bleskastadmoen ble klokken 13.00 heist opp i redningshelikopteret og er nå vei til Sola, skriver politiet i Sørvest i en oppdatering på Twitter.

Kvinnene sendte ut nødmelding tirsdag kveld. De ble lokalisert av frivillig letemannskap klokken 1.35 ved Bleskestadmoen i Ryfylkeheiane.

Dårlig vær – fikk ikke kontakt



Det var dårlig vær i området, og politiet hadde en periode ikke kontakt med dem.

I morgentimene onsdag meldte politiet at de to kvinnene begynte å bli veldig kalde. De frivillige på stedet mente at kvinnene ikke ville klare å ta seg ut fra området for egen maskin.

Forholdene var derimot for dårlige til å hente kvinnene ut med redningshelikopter, opplyste operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB ved 7.30-tiden onsdag.

Satte opp nødbivuakk

– De har satt opp en nødbivuakk og søkt tilflukt i den. De har det etter forholdene bra, men begynte nå å bli kalde. Det jobbes nå med å få dem ned, meldte Sørvest politidistrikt på Twitter like før klokken 2.

Elv gikk over sine bredder



Kvinnene hadde fått på seg varme klær og ble værende i nødbivuakken til det ble lyst. Da skulle de etter planen ta kontakt med de frivillige mannskapene som befant seg på en hytte i nærheten på andre siden av en elv.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm sa til TV 2 tirsdag kveld at det dårlige været var en utfordring og at det var vanskelig å ta seg fram, blant annet fordi elven har gått over bredden.