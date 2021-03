Svenske leger: – Alarmerende at Oslo har samme smittenivå som Stockholm

Det kommer frem i smittetall svenske Aftonbladet har samlet om de to hovedstedene.

De konkluderer at det er seks ganger så mange coronadødsfall i Stockholm sammenlignet med Oslo, sett i forhold til smittetall. Likevel var disse tallene ti-gangen for bare noen måneder siden.

Spredningen like stor tross strengere restriksjoner

Smittespredningen i de to hovedstedene er omtrent like stor – til tross for at Oslo har langt strengere restriksjoner for befolkningen enn Stockholm.

– Smitten har satt fart i Oslo. Det er faktisk litt alarmerende. Så er det litt skjevhet i tallene på grunn av at vi hadde dårlig testkapasitet i fjor vår, mens de målte antall syke mye bedre da, sier den svenske overlegen Johan Styrud ved Danderyds sykehus til Aftonbladet. Han er også talsmann for Stockholms legeforening.

Han sier følgende om at den norske hovedstaden ikke klarer å få ned smitten, til tross for langt strengere restriksjoner.

– Forskningsmessig har det vist seg at restriksjoner ikke har hatt så stor effekt. Det eneste som har veldig stor effekt er at folk ikke får møte i større grupper på samme sted. Det ser ut til å ha størst vitenskapelig støtte, mener den svenske overlegen. Han påpeker igjen at det er vanskelig å sammenligne tallene, da man ikke helt vet om tallene er målt riktig på henholdsvis svensk og norsk side.

Langt færre restriksjoner

I Stockholm er butikker og kjøpesentre fortsatt åpne, det er ikke hjemmeskole eller krav om karantenehotell. Det er heller ikke skjenkestopp, stengte treningssentre, kinoer eller museer og ikke noe minstekrav til antall personer man kan møte, ut over en anbefaling om å se så få som mulig.

Fortsatt er det stor forskjell mellom de to hovedstedene når det kommer til dødelighet. Stockholm har hatt over 4000 coronadødsfall, mens Oslo har registrert 162 døde med coronavirus. Det er henholdsvis 0,167 prosent av befolkningen på svensk side og 0,023 på norsk side.

I Stockholm er det langt færre restriksjoner enn i Oslo. Likevel er smittesituasjonen like høy i den norske hovedstaden. Det mener svenske leger er alarmerende. Foto: TT

Betydelig høyere dødelighet i Stockholm

Styrud tror ikke dødeligheten vil komme opp på svensk nivå i Norge og sier det i hovedsak vil skyldes vaksineringen. Oslo har satt første vaksinedose i armen på 10 prosent av befolkningen, mens Stockholm har satt første nålestikk i armen på 6,55 prosent av befolkningen.

– Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig og de siste ukene har vi hatt svært høye smittetall. Vi er inne i en tredje smittebølge og ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo, sa helsebyråd Robert Steen til NTB mandag.

Han sa samtidig at de forventer å se en effekt av tiltakene de neste ukene, dersom folk følger reglene og generelt er forsiktige.

– Men da må ikke påskeferien bli ferie fra smittevernreglene. Nå har vi strenge tiltak i hele landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen, avsluttet Steen.