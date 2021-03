– Nå er det jo bare Norge og Danmark som ikke bruker AstraZeneca, og det er en viktig del av å få til vaksineringen og åpningen av Norge fortest mulig, sier Solberg til NTB.

Fredag besluttet Folkehelseinstituttet å forlenge pausen i AstraZeneca-vaksineringen med ytterligere tre uker for å undersøke mulige alvorlige bivirkninger nærmere.

– Vi har bedt FHI gi oss noen råd fremover, men så er det også mulig at regjeringen til slutt må ta en vurdering om en annen type vaksinasjonsdesign, som vil være kunne bærekraftig med målene om å få vaksinert folk, sier Solberg.

Hun påpeker at tiltakene har en stor menneskelig kostnad, som må veies opp mot andre helsekostnader.

– Jeg synes det er klokt at vi foretar ordentlige, grundige undersøkelser, og at vi får vurdert AstraZeneca på en god måte, sånn at folk skal ha trygghet til vaksinasjonsprogrammet. Det er jo mulig å se på ulike former for bruk på AstraZeneca også, til ulike grupper.

Norske helsemyndigheter samarbeider tett med andre land i undersøkelsene. Mens flere land har gitt klarsignal til å gjenoppta bruken, avventer Norge fortsatt.

Statsministeren mener Norge kan hente nyttig informasjon og erfaringer fra Storbritannia. Landet har lenge vært tydelige på at de mener AstraZeneca-vaksinen er trygg.

– Storbritannia er det landet som har brukt mest AstraZeneca på størst grupper, og må jo ha grunnlag til å kunne si noe om dette, sier hun.