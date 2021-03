Lovende resultater fra testing med coronamedisin

Antistoffbehandlingen REGN CoV-2, som produseres av selskapet Regeneron, ble verdenskjent da det ble tatt i bruk i behandlingen av USAs president Donald Trump.

I ettertid har flere studier vist lovende resultater, og myndighetene i flere land, inkludert Norge, har kjøpt inn medisinen.

I en omfattende fase 3-studie ble legemiddelet gitt til pasienter i risikogruppen som var smittet av covid-19, men som ikke var innlagt på sykehus. Sammenlignet med en gruppe som ble behandlet med placebo-medisin, hadde pasientene som fikk REGN CoV-2 70 prosent færre dødsfall og sykehusinnleggelser, ifølge en pressemelding fra legemiddelselskapet Roche Norge.

Totalt deltok 4.567 pasienter i studien. Sammenlignet med placebo fant man også at pasienter som ble behandlet med REGN-CoV-2, hadde færre dager med symptomer (median 10 dager versus 14 dager).

– Antall pasienter med covid-19 fortsetter å øke både i Norge og globalt, og behovet for både vaksiner og effektiv behandling er stort. Vi håper denne antistoffbehandlingen kan bli et hjelpemiddel for legene som står i en svært krevende situasjon, og høyrisikopasienter som blir smittet, sier medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche Norge.

I slutten av februar ble det kjent at Norge hadde kjøpt et begrenset antall doser av REGN CoV-2. Helsedirektoratet ønsket ikke å kommentere prisen eller antallet doser som var bestilt.

Tyskland har tidligere kjøpt inn medisinen til 2.000 euro – eller drøyt 20.000 kroner – per dose.