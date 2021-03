– Rundt syv millioner EU-borgere har blitt vaksinert med AstraZeneca. Vi har analysert alle tilgjengelige data. Vår vitenskapelige vurdering er at dette er en trygg og effektiv vaksine for å beskytte mot covid-19, sier EMA-direktør Emer Cooke under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Tilsynets sikkerhetskomité har gjort en grundig vurdering av tilgjengelige data og omstendighetene rundt de innrapportere tilfellene, og torsdag var konklusjonen klar.

Anbefalingen om fortsatt bruk er i tråd med det EMA-direktør Emer Cooke sa tidligere i uken. Selv før sikkerhetskomiteens arbeid var ferdig påpekte Cooke at fordelene ved vaksinen var større enn risikoen. Det samme sa Verdens helseorganisasjon (WHO), som også anbefalte å fortsette å bruke vaksinen.

Flere land har stanset

Norge er ett av landene der det er meldt om forekomster av blodpropp. Tidligere torsdag opplyste Rikshospitalet at forskere mener en kraftig immunrespons etter AstraZeneca-vaksinen førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp. Én av helsearbeiderne døde.

Stansen i bruken av AstraZenecas vaksine har allerede ført til forsinkelser i utrullingen av vaksiner flere steder.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropp. Mens blodpropp forekommer hyppig i befolkningen generelt, skiller de innrapporterte tilfellene seg ut fordi flere av pasientene også har hatt lavt antall blodplater.

Mindre tillit

Tilliten til AstraZeneca-vaksinen har stupt etter den midlertidige stansen, til tross for at det ikke var påvist flere blodpropptilfeller blant vaksinerte enn i den øvrige befolkningen. I en undersøkelse fra Norsk coronamonitor/Opinion svarte likevel 77 prosent av nordmenn at de fortsatt ville latt seg vaksinere med AstraZeneca.

Undersøkelsen ble gjennomført før EMAs konklusjon var kjent.

Utsatte pressekonferansen

Egentlig skulle EMA redegjøre for vaksinens trygghet klokken 16, men pressekonferansen ble utsatt til klokken 17.

Til NRK sier Sverige og Norges vaksinekoordinator Richard Bergström at ekspertgruppa har konkludert, men at de er uenige om formuleringer.

Legemiddelverket har varslet en pressekonferanse 18.30, etter at EMA har presentert sine funn.

Torsdag er det én uke siden det ble besluttet at AstraZeneca-vaksineringen i Norge skulle stanses midlertidig.

Dette skjedde etter at flere land meldte om mulige alvorlige bivirkninger hos enkelte som hadde fått vaksinen.

Mener det ikke er sammenheng

Det britiske legemiddeltilsynet har ikke funnet noen sammenheng mellom blodpropp og AstraZenecas covid-19-vaksine. Noen få, spesielle tilfeller granskes videre.

Tilsynet sier at den tilgjengelige informasjonen ikke tyder på at vaksinen fører til blodpropper i venene.

– En ytterligere og mer detaljert vurdering av rapporter om fem spesifikke og sjeldne tilfeller av blodpropp i årer i hjernen i kombinasjon med lavt antall blodplater, pågår fortsatt, sier tilsynet MHRA. Tilsynet sier fordelene ved vaksinen langt overgår risikoen.

En rekke land har den siste tiden tatt en midlertidig pause i bruken av vaksinen etter at det er påvist blodpropp hos noen av dem som har fått vaksinen.

EUs legemiddeltilsyn har varslet at de vil komme med sin konklusjon om vaksinens sikkerhet torsdag ettermiddag.

– For tidlig

FHI mener det er for tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen har sammenheng med blodpropptilfeller. Det kan drøye før Norge tar et endelig valg om vaksinen.

Vaksineringen med AstraZeneca er satt på pause mens det granskes om den kan ha sammenheng med alvorlige og sjeldne blodpropp-tilfeller. Eksperter ved Rikshospitalet mener det skyldes vaksinen, men Folkehelseinstituttet vil ikke konkludere ennå.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watne ved FHI til TV 2.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til Dagbladet at det trolig ikke blir noen norsk avgjørelse om vaksinen torsdag.