Rapport stempler Viggo Kristiansen som farlig

I rapporten, som er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon, blir det konkludert med at gjentakelsesfaren er høy, skriver NRK.

Konklusjonen bygger på at Kristiansens seksuelle preferanse er uklar og at han trenger mer tid i forvaring før han kan tilbakeføres til samfunnet.

Samtidig ber Kristiansens advokat Arvid Sjødin om umiddelbar løslatelse. Han sendte tirsdag et brev til Asker og Bærum tingrett der det blant annet står at retten ikke kan vurdere kravet om forlenget forvaring uten at hele saken gjenåpnes.

Ifølge Sjødin kan ikke en påstand om gjentakelsesfare behandles når det er reist tvil om Kristiansen i det hele tatt har begått forbrytelsen det er fare for at han gjentar.

Kristiansen fikk i februar saken sin gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen. Han ble i 2002 dømt for drap og voldtekt i Baneheia i Kristiansand to år i forveien.