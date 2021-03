UiO stenges for studenter

Fra klokka 12 i dag blir lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter på Universitetet i Oslo (UiO) stengt for studenter.

– Vi er glad for at studentene har hatt tilgang til universitetet i noen uker nå, men forstår at situasjonen er så alvorlig i Oslo at vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sier rektor Svein Stølen.

Observatørgruppe: Minst 20 drept i Myanmar

Det var igjen uro og store demonstrasjoner mot militærjuntaen i Myanmar i går. Ifølge en lokal observatørgruppe ble minst 20 mennesker drept.

Landet har vært i krise siden juntaen 1. februar kuppet makten og pågrep flere fra landets demokratibevegelse, blant dem regjeringssjef Aung San Suu Kyi. Hundretusenvis har deltatt i demonstrasjonene i landet.

866 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 866 koronasmittede i Norge, 38 flere enn på samme dag i forrige uke.

Totalt er nå 81.305 personer her i landet registrert koronasmittet, viser oversikten fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dagen før ble det registrert 640 nye smittede.

Kims søster advarer Biden mot innblanding i regionen

Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, advarer USA mot å «spre stanken av kruttrøyk over landet vårt».

USA og Sør-Korea begynte en felles militærøvelse forrige uke, og i en uttalelse gjengitt i den statlige nordkoreanske avisen Rodong Sinmun råder Kim Yo-jong «den nye administrasjonen i USA, som forsøker å spre stanken av kruttrøyk over landet vårt» til å «ikke skape problemer med en gang».

Massedemonstrasjoner i Bolivia etter fengsling av ekspresident

Titusenvis har demonstrert mot varetektsfengslingen av Bolivias ekspresident Jeanine Áñez. Áñez står tiltalt for terrorisme og oppvigleri for sin rolle da hun erstattet forgjengeren Evo Morales, som i 2019 ble tvunget i eksil. Hun kaller rettsprosessen «politisk forfølgelse», og OAS, EU, FN og USA er blant dem som har uttrykt bekymring for utviklingen.

Morales ble presset fra presidentskapet av store demonstrasjoner etter å ha vunnet en fjerde periode i et kontroversielt valg som var preget av fuskanklager. Anklagene ble imidlertid senere tilbakevist av forskere fra amerikanske MIT.