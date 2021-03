Espen Nakstad: – Vi har et problem

– Vi har et problem med å stoppe smittespredningen i yngre aldersgrupper, både i Oslo og i nabokommunene, sier den assisterende helsedirektøren til NTB.

Disse gruppene ser ut til å bringe smitte hjem, påpeker han.

– Og vi har mange innleggelser av pasienter fra områder der smitten er høyest blant de unge.

Kapasiteten under press

Nakstads frykt er at den raske spredningen skal sette hele systemet med testing og smittesporing i fare.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er alvorlig bekymret for smittespredningen i yngre aldersgrupper i hovedstadsregionen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Smittetallene er nå så høye at det begynner å bli problematisk å få testet, analysert prøver og smittesporet i de bydelene og nabokommunene hvor smitten er høyest, advarer han.

– Vi er bekymret for at vi ikke lenger skal klare å spore smitten og sette nærkontakter i karantene. For da klarer vi heller ikke å bremse smittespredningen like effektivt. Det vil føre til stadig økte innleggelser i Oslo-regionen.

Samtidig har testaktiviteten økt kraftig i Oslo den siste tida, og laboratoriene strever med å holde tritt.

– De går på høygir. Man kan fordele prøver mellom laboratorier i større grad, men det er grenser for hvor mye man kan skalere opp analysekapasiteten når det tas så mange prøver som nå.

Størst smitte øst i Oslo

Lørdag ble det registrert 223 nye smittetilfeller i Oslo.

I løpet av de siste sju dagene er det snakk om 1.883 smittede, en økning på nesten 50 prosent fra forrige sjudagersperiode.

Smittetrykket er størst i bydelene Grorud og Stovner øst i Oslo. Der er 1 prosent av befolkningen blitt smittet på bare to uker.

Smitteøkningen har fortsatt til tross for en kraftig innskjerping av tiltaksnivået.

Byrådet varslet før helgen at enda mer inngripende tiltak kan bli innført hvis smitten ikke går ned.