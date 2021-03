Snøskred i Hemsedal: – Det er søkt med flere hunder

Ifølge politiet og brannvesenet gikk skredet ved Systerskardfjellet lørdag ettermiddag.

To ambulansehelikoptre og to redningshelikoptre ble sendt til stedet, skrev VG.

– Det er observert skispor inn i skredområdet, uten at det er noen skispor på vei ut. I tillegg har vi plukket opp signaler fra skredsøkere, sier redningsleder Edvard Middelton ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til avisen.

Redningsmannskaper satte i gang søk etter mennesker i raset.

– Skredområdet er nå kontrollert grundig. Vi er så sikre på at det ikke er folk i skredet at vi avslutter. Det er søkt med flere hunder, og vi har gått over med skredsøkere. Aksjonen legges nå ned. Takk for hjelpen til frivillige som deltok, skriver Sørøst politidistrikt klokka 16.18 lørdag ettermiddag.