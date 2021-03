905 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 905 koronasmittede i Norge. Det er 215 flere enn samme dag i forrige uke og det nest høyeste døgntallet i Norge til nå. Rekorden til nå ble registrert 6. januar med 930 smittede på et døgn.

Rundt en av tre nye smittede er registrert i Oslo. Til sammen er det 314 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. I Stovner og Grorud bydel er nesten 1 prosent av innbyggerne registrert koronasmittet de siste to ukene.

Flere vaksindoser til Oslo øst neste uke

Det meste av vaksinedosene Oslo får neste uke, minst 13.000 av i alt 18.000 doser, skal går til seks bydeler på Oslos østkant.

Alle ekstradosene skal brukes i bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Til uken får Oslo 13.100 ekstra Moderna-doser, etter at FHI gikk inn for det de kaller en «beskjeden skjevfordeling» av vaksiner.

Stoltenberg kommer ikke hjem for å hjelpe Ap

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato sier til Aftenposten at han ikke tenker på hva han skal gjøre når hans periode er over høsten 2022. Men det er ikke aktuelt med noe comeback i norsk politikk til høsten for Stoltenberg, som fyller 62 år førstkommende tirsdag.

– Jeg gjentar det gjerne: Jeg kommer ikke hjem til høsten. Jeg har ikke andre planer enn å fullføre jobben min her, sier Stoltenberg.

Brasil fullgodkjenner AstraZeneca

Brasil har fullgodkjent vaksinen utviklet av Oxford-universitetet og legemiddelselskapet AstraZeneca. Helsemyndighetene sier det ikke er noen fare knyttet til bruken av koronavaksinen og har oppgradert vaksinens status fra nødgodkjenning til full godkjenning.

Avgjørelsen kommer etter at land som Danmark, Norge, Bulgaria og Thailand har satt vaksinen på pause etter meldinger om blodpropp hos personer som har blitt vaksinert.

Zuccarello sentral i Wild-seier

Etter to målløse perioder bidro Mats Zuccarello sterkt til at Minnesota Wild til slutt vant 4-0 over Arizona Coyotes. Alle målene ble scoret i siste omgang, og nordmannen bidro til tre av dem.

Nok en gang ga det gode samspillet mellom Zuccarello og Kirill Kaprizov uttelling. Kaprizov scoret tre ganger og kunne dermed noterer seg for hat trick i kampen.