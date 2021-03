Nå gjør vinteren comeback i Sør-Norge – klarvær i nord

– Mars kan alltid være en sånn luremåned. I forrige uke var det 16 plussgrader enkelte steder i Sør-Norge, og da tror mange at våren endelig er kommet, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Men mars har ofte noe snø på lur, og nå kommer det en liten smak av vinter igjen, sier han.

Starten på uka blir riktignok først preget av klarvær i Sør-Norge. Men et lavtrykk er på vei i fullt fart fra Atlanterhavet og vil treffe Norge onsdag.

– Det treffer først Vestlandet og sprer seg så østover. Det blir mye vind og nedbør i form av snø. Særlig i indre strøk østafjells, sier han.

Sjekk været der du er

– Sørgelig

Fra torsdag går nedbøren over til å bli regn, og Sarchosidis betegner dette været som «sørgelig». Torsdag ser ut til å bli den verste dagen, sier han.

– Det blir en god del nedbør og vind, før det roer seg litt mot helgen. Vi er nok ikke ferdig med lavtrykkene, og det blir skiftende vær utover helgen, sier han.

Været vil trolig by på krevende kjøreforhold på fjellovergangene, sier statsmeteorologen.

I disse dager har et høytrykk over Finland sørget for fine forhold generelt i Norge, og i Sør-Norge har det vært mange varme dager med skikkelig vårvær.

Men temperaturene har falt, og klarværet har sørget for lave temperaturer. Mandag morgen ble det registrert 20,7 minusgrader på Hovden i Setesdal.

Sol og kaldt i nord

I nord vil det fremdeles være lave temperaturer, men det ligger an til mye sol og fint klarvær i dagene fremover.

– Nord-Norge er nok værvinnerne denne uka. Fralandsvind holder skyene ute i havet, så det blir stort sett sol. Temperaturene blir jo lave når vi får kald luft fra innlandet, men det får vi tåle, sier meteorologen, som selv er stasjonert i Tromsø.

Det kan bli helt ned i tosifrede minusgrader enkelte steder i nord. Sarchosidis sier at det været de nå har i vente, minner veldig om det kjølige klarværet som preget Sør-Norge i forrige måned.

– Våren er ikke her riktig ennå. I langtidsvarselet ser vi ikke noen tydelig ende på vinterværet, og det vil nok forbli litt ustabilt fremover, sier han.