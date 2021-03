Rødt går inn for å fjerne sluttdato for oljeproduksjon

Med 130 mot 56 stemmer vedtok partiet å fjerne sluttdatoformuleringen fra partiprogrammet for de neste fire årene. Dermed skal partiet ikke lenger arbeide for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030.

– En sluttdato betyr lite i den praktiske politikken. Jeg mener den står i veien for å bygge allianser som trengs mellom miljøbevegelse og fagbevegelse, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til Aftenposten.