De rødgrønne svært skuffet over Hydro-salg av valseverk

– Det er skuffende at Hydro har besluttet å selge ut lønnsomme og moderne virksomheter på Karmøy og i Holmestrand. Det reduserer fellesskapets eierandeler i den grønne industrien vi i enda større grad skal leve av i fremtiden, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Arbeiderpartiet forventer at regjeringen gjør det klart gjennom statens representanter i Hydros styre at arbeidsplassene på Karmøy og i Holmestrand må ivaretas, fortsetter han.

Senterpartiet kaller avgjørelsen en tung dag for norsk industri.

– Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på hva hun kan gjøre for å stanse salget og ikke minst sikre at arbeidsplassene på anleggene i Karmøy og Holmestrand opprettholdes også med nye eiere, sier Geir Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget.

Frp ikke bekymret

Fremskrittspartiet mener salget ikke er en gladsak, men minner om at norsk industri har god erfaring med amerikanske eiere.

– Dette er selvfølgelig ingen gladsak, men amerikanere har eid industri i Norge i mange, mange tiår, og det har i all hovedsak vært en solskinnshistorie. La oss håpe at dette også blir det og at de gjør valseverkene mer lønnsomme, slik at arbeidsplassene der blir tryggere, sier Frps næringspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

Rødt krever at staten går aktivt inn og stanser salget av verkene på Karmøy og Holmestrand. Partiet frykter at kjøperen på sikt vil kvitte seg med de ansatte.

– Dessuten går verkene med solide overskudd! Det er bare absolutt ingen grunn til å risikere at et utenlandsk oppkjøpsfond får kloen i verkene og slakter dem, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Næringsminister Iselin Nybø (V) ønsker å respektere rollefordelingen mellom styret og eier i forbindelse med Hydros salg av valseverk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Nybø vil ikke gripe inn

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke overprøve Hydros beslutning om å selge valseverkene på Karmøy og Holmestrand.

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sier hun.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 34,3 prosent av Norsk Hydro ASA. Folketrygdfondet har 5,3 prosent av aksjene.