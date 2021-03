Norsk våpeneksport skaper bekymring

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag tall som viser at Norges våpeneksport økte med over 900 millioner kroner til nesten 2,9 milliarder kroner i fjor. Eksporten til Indonesia økte spesielt mye.

Bekymret

I Midtøsten eksportere Norge kun til De forente arabiske emirater. Eksportverdien var på litt over åtte millioner kroner.

– Det er mildt sagt forbausende å se tallene fra SSB. At eksporten har økt til Emiratene – et land som er delaktig i enorme lidelser i Jemen – er ikke annet enn uforståelig og trist, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, til NTB.

Siden 2016 har det vært kjent at norske våpen og militært utstyr kan være på avveie i Jemen, ifølge direktøren.

– Denne risikoen har regjeringen og Stortinget valgt å ignorere, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna mener det er på tide med et tydeligere regelverk for våpeneksporten.

Føre-var-tiltak

– Utførsel av forsvarsmateriell til Forente arabiske emirater (FAE) ble midlertidig stanset i 2016. Året etter ble gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til landet suspendert, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

Halvorsen legger til at praksisen for lisensiering av B-materiell (annet militært materiell) samtidig ble strammet inn.

– Dette ble gjort som et føre-var-tiltak, sier statssekretæren.

Riksrevisjonen kritiserte

I en rapport fra tidligere i februar kritiserte Riksrevisjonen UD og andre etater for manglende oppfølging når norskproduserte våpen og militært utstyr selges til utlandet.

Revisjonen mener det er betydelig risiko for at norsk krigsmateriell havner i borgerkrigen i Jemen på grunn av sviktende kontroll fra Utenriksdepartementet, stikk i strid med norsk politikk.

Særlig var det norsk våpeneksport nettopp til De forente arabiske emirater som havnet under lupen.

Ikke funnet

Statssekretæren understreker at materiell fra Norge ikke er funnet på avveie i Jemen.

– Vi understreker at det i Riksrevisjonens undersøkelse av UDs arbeid med eksportkontroll ikke kom fram informasjon om at norsk forsvarsmateriell har kommet på avveie eller blitt avledet til uønsket sluttbruk, heller ikke i Jemen, sier Audun Halvorsen.

Mest salg til Nato

Fortsatt er det Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge, skriver SSB. De kjøpte våpen for drøyt to milliarder kroner, noe som er en økning på 417 millioner kroner. Det utgjør 68 prosent av eksporten.

Av Nato-landene var det USA som kjøper mest. De hadde en import på 913 millioner kroner i fjor. Deretter fulgte Litauen.

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte våpen for 923 millioner kroner. Det er en økning på 521 millioner kroner, som i hovedsak skyldes Indonesia (494 millioner kroner) og Singapore (127).

Våpen og våpendeler utgjorde drøyt 1,4 milliarder kroner av den totale eksporten. Deretter fulgte bomber og granater (880,8 millioner kroner), patroner og deler (536,9) og stridsvogner og lignende (36,7).