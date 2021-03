Passasjeropplysninger stjålet da Hurtigruten ble utsatt for dataangrep

Selskapet har nå sendt eposter til berørte kunder og varslet om saken, skriver digi.no.

Da dataangrepet ble oppdaget i desember i fjor, ble sannsynligheten for at angriperne hadde skaffet seg tilgang til større mengder gjestedata, vurdert som lav. Men etterforskning har avdekket at angriperne har fått med seg navn, fødselsdato, nasjonalitet, passnummer og utløpsdato for passet til de berørte passasjerene.

Imidlertid lager ikke Hurtigruten opplysninger om kreditt- eller debetkort, så dette skal ikke ha kommet på avveie, opplyser selskapet.

Deler av de aktuelle dataene skal ha blitt lastet opp av uvedkommende på et vanskelig tilgjengelig sted på internett den 18. februar i år.

Det er gjester som reserverte reiser med ekspedisjonsskipene MS Fram i perioden 2018 til 2020 og MS Midnatsol i perioden 2016 til 2020, som kan være berørt av datalekkasjen.

– Heldigvis viser våre grundige undersøkelser at dataene som angriperne kan ha tiltvunget seg, er begrenset. Det er snakk om et relativt lavt antall gjester og ansatte, på et avgrenset antall seilinger, i en avgrenset tidsperiode, skriver Hurtigruten i en epost til digi.no.

– Vi har ingen indikasjoner på at noe av informasjon er misbrukt i svindler, understreker selskapet.

Saken blir fortsatt etterforsket av politiet.