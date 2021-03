Koronapressekonferanse i Oslo

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holder pressekonferanse for å orientere om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo etter vinterferien. Smittetallene har de siste dagene gått kraftig opp i Oslo.

Trump taler

USAs tidligere president Donald Trump taler på den årvisse CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU). Det er 74-åringens første store tale etter at han forlot Det hvite hus, og det ventes at Trump vil kunngjøre at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Golden Globe-prisene deles ut

Prisene deles ut i en direktesendt seremoni fra klokken 2 natt til mandag norsk tid.

Lagøvelser i ski-VM

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes får sjansen for mennene, mens Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng utgjør kvinnelaget i lagsprinten i ski-VM i Oberstdorf. Norge er regjerende mestere på herresiden. Søndag skal også kombinertherrene konkurrere som lag, mens hoppgutta og -jentene slår seg sammen i blandet lagkonkurranse.

Hovland i tetkamp i Florida

Golfproffen Viktor Hovland slo solid tilbake på lørdagens runde i WGC-turneringen i Florida og ligger godt an før den avsluttende runden søndag.