FHI frykter at kristiansandere har tatt med seg smitte til fjells

Overlege Preben Aavitsland opplyser til Fædrelandsvennen at det i Kristiansand oppdages like mange tilfeller som i Oslo, korrigert for innbyggertall.

– Vi er også redde for at kristiansandere kan ha tatt med seg smitte til Hovden, Bortelid, Brokke og andre steder nå i vinterferieuka og smittet andre der, sier han.

Han sier det er viktig at alle som kommer hjem fra vinterferie med symptomer, selv mild forkjølelse eller halsbetennelse, holder seg hjemme og bestiller en test.

Fredag registrerte Kristiansand 38 nye coronatilfeller, noe som er ny døgnrekord. Kun 22 personer har kjent smittevei.