Kommunene er blitt flinkere til å sikre trehusene

Det brøt ut brann i trehusbebyggelsen i sørlandsbyen Risør natt til onsdag. Kun tre hus gikk tapt, noe som kan skyldes at kommunene er blitt flinkere til å ta vare på de verdifulle trehusene, mener Riksantikvaren. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: NTB