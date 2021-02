Ytterligere to av de savnede funnet i skredet i Gjerdrum

De døde personene ble funnet i leteområdet som det har vært søkt i de siste ukene. Funnene ble gjort på bakgrunn av markeringer fra politihunder, opplyser Øst politidistrikt i en kortfattet pressemelding.

Letemannskapet har utover ettermiddagen arbeidet med å frigjøre de døde fra funnstedet.

Det vil bli holdt pressekonferanse tirsdag kveld, hvor det ventelig vil kommer mer informasjon om letearbeidet og hvilke framskritt som er gjort.

Ikke identifisert

Politiet har så langt ikke identifisert de omkomne. Ytterligere én person er savnet etter leirskredet.

Ti personer omkom i skredet. Ni er nå funnet døde. De pårørende er orientert.

Politiet har siden 18. januar søkt etter de tre siste savnede i to definerte områder i skredgropa i Gjerdrum. Torsdag ble søkeområdet utvidet ytterligere og leteaksjonen fortsatte denne uka – blant annet i flere bygningsrester.

– Veldig krevende

De to som tirsdag ble hentet ut av skredgropa på Ask i Gjerdrum ble funnet i leiren på hele to meters dybde.

– Det har vært et veldig krevende lende å søke i, sa Mari Stoltenberg i politiet som har ledet letearbeidet i skredområdet tirsdag.

To av de tre resterende savnede ble funnet tirsdag ettermiddag, etter at politihunder markerte.

Stoltenberg roser arbeidsorganiseringen – politihunder, letepersonell og maskinell kraft – og mener den var avgjørende for at de to som nå er funnet, kunne lokaliseres under så vanskelige omstendigheter.

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører Anders Østensen under en pressebrief etter at to av de savnede, i dag ble funnet i skredet. Foto: Jil Yngland / NTB

Ordføreren lettet

Ordfører Anders Østensen (Ap) uttrykker lettelse og takknemlighet over at ytterligere to omkomne er funnet etter leirskredet i Gjerdrum.



– Jeg står her med blandede følelser, men vil likevel uttrykke lettelse og takknemlighet over at arbeidet har gitt resultater, sa han under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Da var det klart at ytterligere to er funnet omkommet.

– Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikke kunne medføre at noen ville bli funnet i live. Det som er viktig nå, er at det er gjort rede for to stykker, sa ordføreren.

Trolig det største

Flere hundre personer ble evakuert etter at det i romjula gikk et stort kvikkleireskred i et boligfelt på Ask i Gjerdrum på Romerike. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var skredet trolig det største i sitt slag i nyere tid.

Mange hus og boliger gikk tapt idet skredet gikk, og siden har flere boliger falt uti, i tillegg til at et bredere området ble regnet som utrygt.