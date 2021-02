Leveringstrøbbel og en treg start har skapt tvil om hvorvidt Norge kan innfri forventningene til en rask coronavaksinering av befolkningen.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag fikk direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) følgende spørsmål fra ABC Nyheter:

– I begynnelsen av januar sa du til NRK at «i løpet av de første tre kvartalene, tror vi, at det vil være dekning for fem millioner mennesker i Norge», altså at vi ville ha nok vaksiner til å vaksinere omtrent hele befolkningen innen utgangen av september. Tror dere fremdeles det?

– Ja, det er mulig. Tror var kanskje feil ord å bruke, fordi vi ikke forutså hvor raskt beskjeder skulle komme om vaksinetilgang og doser, men vi tror fortsatt det.

– Du sa også at det kom til å gå fortere etter hvert, men vaksinetempoet er fortsatt lavt. Til nå har bare 112.000 nordmenn fått første vaksinedose. Når kommer tempoet?

– Det kommer en del denne uken, og så kommer det neste uke, og så går det sånn fremover, svarer Stoltenberg, og opplyser samtidig at vaksinedosene som har kommet inn allerede er distribuert.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog var også tilstede på pressekonferansen.



Folkehelseinstituttet har varslet om et nytt pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca-vaksinen torsdag morgen klokken 08.00.