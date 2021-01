NRK felt i PFU for omstridt Folkeopplysningen-episode

PFU mener NRK har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten: punkt 1.5, om pressens plikt til å beskytte og 3.10, om falsk identitet. Ett utvalgsmedlem tok dissens, skriver Journalisten.

Episoden «Make Lillestrøm great again» handler om valgpåvirkning gjennom bruk av falske nyheter og kontoer i sosiale medier på Lillestrøm videregående skole.

Programmet ble vist i november 2019 og klagd inn for PFU av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i juni 2020. De klagde med samtykke fra flere politiske ungdomspartier som stilte ved skolevalget på denne skolen.

LNU mente også at programmet hadde brutt punkt 3.2, om opplysningskontroll, og 3.3, om klare premisser. NRK avviste i sitt tilsvar at de hadde brutt god presseskikk.

LNU: Seier for demokratiet

– Det er en seier for demokratiet, sier leder Isa Maline Isene i LNU til NTB.

Hun mener LNU og PFU har skrevet presseetisk historie, ettersom det er første gang PFU feller for falske nyheter.

– Noe av det vi synes er viktigst, er at NRK har behandlet førstegangsvelgere som annenrangs borgere. Det er bra at PFU tar det på alvor, sier Isene.

NRK: Påminnelse om ansvaret

– Vi må ta til etterretning at et klart flertall i PFU mener metodebruken brøt med god presseskikk, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK til NTB.

Samtidig peker han på at det var en lang diskusjon i utvalget om avveiningen mellom metodebruken og programmets formål, og at det var bred enighet i utvalget om at metodene resulterte i et lærerikt program som skapte mye debatt om manipulering i sosiale medier.

Kalbakk tror heller ikke fellelsen fra PFU vil skape utfordringer for det daglige journalistiske arbeidet i NRK.

– Dette var et spesielt program, og et spesielt eksperiment. Det er en påminnelse om ansvaret i den makten vi har, og hvordan det kan oppfattes av dem som kommer i kontakt med journalistikkens metoder. Det er alltid viktig å huske på, sier etikkredaktøren.