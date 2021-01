Reginiussen klar for St. Pauli

Klubben bekrefter avtalen på sine nettsider.

– Jeg er glad for å spille for en spesiell klubb med mye historie og et stort hjerte. Mats Møller Dæhli og Leo Østigård har fortalt meg at det er en flott klubb, og jeg kommer ikke til å angre på å flytte hit. Nå vil jeg hjelpe laget på banen så snart som mulig, sier Reginiussen.

Dæhli og Østigård har begge en fortid i St. Pauli. Førstnevnte signerte mandag en kontrakt med Nürnberg.

Trener Timo Schultz er glad for å ha Reginiussens signatur på plass.

– Jeg er glad for at vi har klart å hente Tore Reginiussen. Han går foran, har rikelig med erfaring og vil gi laget stabilitet. Det faktum at han har spilt i Tyskland tidligere er et pluss og vil gjøre det lettere for ham å integrere seg i troppen, sier han.

Finnmarkingen ønsket seg et år til i Rosenborg, men fikk ikke ny kontrakt etter forrige sesong. Nå går ferden til Tyskland.

Midtstopperen, som har 31 landskamper for Norge, var i Rosenborg fra 2012 til ut fjorårssesongen og spilte 271 kamper for trønderne. Nå skal han bidra for St. Pauli.

– Signeringen av Tore Reginiussen øker våre muligheter i midtforsvaret, og vi tror nå vi er forberedt på enhver eventualitet. Han har opplevd mye i løpet av karrieren og trenger ikke mye tid for å slå seg til ro her, sier sportsdirektør Andreas Bornemann.

Finnmarkingen har tidligere vært i Schalke (ett innhopp på 18 minutter) og Lecce (null kamper), uten særlig hell. Det ble også en mer vellykket sesong i danske Odense (32 kamper) i 2011/12.

St. Pauli ligger på plassen over kvalifiseringsplassen i tysk 2. Bundesliga med kun tre seirer på de 17 første kampene.