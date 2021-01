Ekspert: Høie bør ta en runde til på skjenkeforbudet

– Vi bør fortsatt ha en nasjonal regulering på skjenking av alkohol, sier jurist og ekspert på smittevernloven Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) skapte høye bølger da han tirsdag kort og godt fjernet den nasjonale skjenkestoppen helt etter at en flertall på Stortinget gikk inn for å be regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

Opposisjonen har blant annet betegnet Høies reaksjon som «barnslig».

Befring mener Høie i stedet bør regulere skjenkeforbudet på en måte som sikrer bedre balanse mellom behov for smitteverntiltak og forholdsmessighet.

– Høie bør gå en runde til. Det finnes flere måter å svare ut Stortingets «bestilling» på. Både hans departement og Helsedirektoratet må vurdere hvordan Stortingets forventning skal følges opp uten at smittevernet svekkes, sier hun.

Befring peker også på at å fjerne skjenkeforbudet helt, medfører mye ekstraarbeid for kommunene. Nå må hver og en vurdere om alkoholservering skal tillates.

Uansett er ikke siste ord sagt i saken, mener hun.

– Vi kommer muligens i en ny situasjon om kort tid, spår Befring.